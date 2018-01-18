Опубликован список победителей «Премии фейковых новостей» от Трампа

Американский телеканал Fox News опубликовал список победителей «Премии за лучшие фейковые новости», придуманной президентом США Дональдом Трампом.

Первое место в рейтинге занял журналист The New York Times, лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман.

Кругман заявлял, что фондовые рынки «никогда не оправятся» от прихода Трампа в Белый дом. В список победителей «Премии за лучшие фейковые новости» включены телеканал ABC News и газета The Washington Post.

Телеканал CNN упоминается в списке чаще всех — четыре раза.

11 строчку в списке занял «сговор с Россией». Как отметил Дональд Трамп, это была «величайшая мистификация, созданная для обмана граждан США», сообщает Газета.ru.

Ранее американский лидер указывал ссылку на список победителей, размещенный на сайте Республиканской партии, но из-за наплыва посетителей страница с результатами оказалась временно недоступна.