Киев обвинил Россию в отстреле украинских военных в Донбассе

МИД Украины обвинил Россию в том, что она якобы продолжает вести боевые действия в Донбассе. С соответствующим заявлением выступила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

Беца сообщила, что в минувший вторник в зоне конфликта были ранены двое киевских силовиков, передает агентство «Новороссия». Ответственность за инцидент спикер МИД возложила на Москву. По словам Бецы, РФ «в очередной раз грубо нарушила международное право».

Ранее сообщалось, что в районе города Авдеевка подорвался грузовик, перевозивший украинских десантников. В результате пострадали три человека.

Власти Украины регулярно обвиняют Россию в прямой военной помощи ополченцам Донбасса. В Москве неоднократно подчеркивали, что РФ участницей данного конфликта не является.