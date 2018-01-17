Власти ДНР прокомментировали сведения о массовой мобилизации в республике

В интернете опубликованы сведения о массовой мобилизации в Донецкой народной республике. Эти сообщения подкреплены фотографиями повесток, которые граждане самопровозглашенного государства получили от военкоматов.

Власти ДНР заявили, что речь идет о штатной процедуре, которая проводится каждый год. Цель рассылки повесток – контрольное оповещение, привело слова своего источника в Донецке информационное агентство «Новороссия».

Ранее глава республики Александр Захарченко предупредил о том, что в скором времени в Донбассе могут возобновиться полномасштабные боевые действия. По мнению политика, Украина не отказалась от планов вернуть контроль над утраченными территориями силой.