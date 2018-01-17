Глава Министерства иностранных дел Китая Ван И сообщил, что в северокорейском вопросе наступил "момент истины". По его словам, в ближайшее время станет ясно, кто помогает улаживать конфликт.

Дипломат также убежден, что в скором времени раскроется информация и о тех, кто наоборот нагнетает обстановку вокруг Корейского полуострова. Как уточняет РИА "Новости", ссылаясь на слова Ван И, в настоящий момент в регионе зафиксированы разрядка напряженности и общее смягчение обстановки.

Глава китайского внешнеполитического ведомства полагает, что в недалеком будущем станет ясно, насколько искренни действия всех государств, которые ранее заявляли о готовности помочь в урегулировании конфликта.