Большинство депутатов Рады не считают ДНР и ЛНР террористами

Большинство депутатов Верховной Рады Украины не считают самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) «террористическими организациями».

Рада сегодня, 16 января, во втором чтении рассматривает законопроект о реинтеграции Донбасса, который в октябре 2017 года внес в парламент украинский президент Пётр Порошенко.

В ходе голосования за поправку, признающую ДНР и ЛНР «террористическими организациями» поддержали только 76 из 340 присутствующих на заседании Рады депутатов, - сообщает Лента.ру со ссылкой на украинские СМИ.

Документ, который Рада рассматривает по инициативе Порошенко, закрепляет статус России как страны-агрессора и устанавливает понятие «российская оккупационная власть». Законопроект о реинтеграции Донбасса также позволяет вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период и на неопределённый срок, даёт президенту полномочия объявлять военное положение.