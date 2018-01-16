Американские СМИ нашли способ помирить США и Россию

Соединенные Штаты и Россия смогут наладить отношения, если обратятся к опыту «холодной войны». Такое мнение высказано в статье, опубликованной в американских СМИ.

Авторы издания National Interest напомнили, что США и Советский Союза в разгар геополитического противостояния создали «неформальные контакты» в виде программ по обмену студентами, учеными и педагогами. Это позволило Вашингтону и Москве осознать необходимость прекращения конфликта.

Американо-российские отношения резко осложнились после присоединения Крыма к РФ в 2014 году. Ранее на этой неделе посол США в Москве Джон Хантсман заявил, что нормализация двустороннего диалога поможет укрепить глобальную стабильность.