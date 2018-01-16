Украинские националисты развязали в Донбассе бомбовую войну против ВСУ

Бойцы националистических батальонов начали уничтожать военнослужащих ВСУ с помощью взрывных устройств. С таким заявлением выступил заместитель главы оперативного командования Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Басурин рассказал об инциденте, произошедшем в районе города Авдеевка. Здесь накануне был подорван грузовик «Урал», в котором ехали украинские десантники. В результате получили ранения трое военных, автомобиль восстановлению не подлежит.

Представитель ДНР отметил, что такие происшествия в последнее время стали регулярными. Разведка самопровозглашенного государства считает, что за взрывами стоят националисты, процитировала Басурина «Русская весна».

Ранее Эдуард Басурин обнародовал информацию о бунте, вспыхнувшем в частях Вооруженных сил Украины, дислоцированных в Донбассе.