Британец старался не чихнуть и в результате разорвал себе горло

Житель Великобритании стал жертвой хороших манер. Мужчина, согласно последней информации, пытался сдержать чихание и в результате получил серьезную травму – у джентльмена разорвалось горло.

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Речь идет о жителе Ливерпуля, у которого из-за чрезмерного давления воздуха порвалась часть глотки. Медикам пришлось действовать оперативно, чтобы спасти человеку жизнь. Когда он обратился в больницу, у него едва получалось разговаривать, кроме того, он жаловался на страшную боль в горле.

Впоследствии выяснилось, что инцидент случился во время деловых переговоров. Британец не пожелал прослыть невежливым и решил сдержать чихание, зажав рот рукой. К счастью, врачам удалось помочь пострадавшему, передает vistanews.ru.