Столкновения начались у здания Верховной рады в столице Украины

Днем во вторник, 16 января, у здания Верховной рады Украины в Киеве начались столкновения. Согласно последней информации, в конфликт с сотрудниками правоохранительных органов вступили протестующие.

Участники митинга уже подожгли пять автомобильных шин, а когда спасатели, прибывшие на место, начали тушить их, активисты распылили слезоточивый газ. Как уточняет портал "Газета.Ru", толпа также начала кидать покрышки и камни в сторону полицейских, вследствие чего один из них пострадал.

Напомним, что сегодня в Раде рассматривается внесенный ранее законопроект о реинтеграции Донбасса. В связи с этим власти Киева получили стянуть в центр города около 4 тысяч правоохранителей.