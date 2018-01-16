Столкновения начались у здания Верховной рады в столице Украины
16 января 2018, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]
Днем во вторник, 16 января, у здания Верховной рады Украины в Киеве начались столкновения. Согласно последней информации, в конфликт с сотрудниками правоохранительных органов вступили протестующие.
Участники митинга уже подожгли пять автомобильных шин, а когда спасатели, прибывшие на место, начали тушить их, активисты распылили слезоточивый газ. Как уточняет портал "Газета.Ru", толпа также начала кидать покрышки и камни в сторону полицейских, вследствие чего один из них пострадал.
Напомним, что сегодня в Раде рассматривается внесенный ранее законопроект о реинтеграции Донбасса. В связи с этим власти Киева получили стянуть в центр города около 4 тысяч правоохранителей.