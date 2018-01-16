Раскрыт план Киева по проведению масштабной «чистки» населения Донбасса

После того как Киев восстановит контроль над всей территорией Донбасса, в регионе будет проведена программа «десепаратизации». Об этом сообщил политолог Тарас Березовец, сотрудничающий с администрацией украинского президента.

Из слов Березовца, которого процитировало агентство «Новороссия», следует, что население востока Украины ждут масштабные «чистки». Власти поделят всех жителей на категории. Самое суровое наказание грозит ополченцам Донецкой и Луганской народных республик – они будут осуждены, пообещал политолог.

Ранее сообщалось о том, что украинский генерал назвал условия «зачистки» Донбасса киевскими силовиками.