Испытания модернизированного зенитно-ракетного комплекса С-125 М "Печора" состоялись сегодня на Украине. Об этом в понедельник, 15 января, сообщили в пресс-службе конструкторского бюро "Луч".

Отмечается, что при помощи ЗРК в рамках тестирования была запущена обновленная ракета 5В27Д-М2, на которой была установлена радиолокационная головка самонаведения. Процесс запуска был снят на видео, которое уже опубликовано на страничке конструкторского бюро в социальной сети Facebook.

Подчеркивается, что после модернизации дальность поражения зенитно-ракетного комплекса достигает 40 километров, а максимальная высота поражаемых целей может достигать 25 километров.