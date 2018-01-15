Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров и еще 49 граждан России попали в так называемый "список Магнитского". Данную информацию в понедельник, 15 января, предоставили в департаменте миграции Литвы.

Уточняется, что также въезд на литовскую территорию запрещен, в частности, главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, заместителю главы Следственного комитета при МВД Олегу Логунову, а также судьям Алексею Криворучко, Светлане Ухналевой, Сергею Подопригорову и Елене Сташиной, передает РИА "Новости".

Напомним, что в ноябре прошлого года парламент Литвы принял закон, схожий с "законом Магнитского", согласно которому въезд в республику запрещен гражданам, так или иначе причастным к крупномасштабной коррупции, нарушению прав человека и отмыванию денег.