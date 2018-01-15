В Минобороны высказались о появлении Ту-160 у границ Великобритании

Министерство обороны Российской Федерации высказалось в понедельник о полете двух стратегических ракетоносцев Ту-160. Самолеты, по данным ведомства, выполняли плановый полет над Баренцевым, Северным и Норвежским морями.

Подчеркивается, что ракетоносцы сопровождались истребителями МиГ-31. Полет в общей сложности длился тринадцать часов. Как уточняет РИА "Новости", летательные аппараты также выполнили дозаправку в воздухе.

Согласно последней информации, на некоторых отрезках пути российские самолеты также сопровождали британские истребители Eurofighter Typhoon и бельгийские F-16.

В Минобороны подчеркнули, что ВКС России выполняют все полеты в рамках международных правил, не нарушая границы других стран.