Подразделение по борьбе с фальшивыми новостями появилось в Европарламенте

Сегодня стало известно, что подразделение по борьбе с фальшивыми новостями появилось в структуре ЕП. Данную информацию в понедельник, 15 января, предоставили в пресс-службе данного органа.

Подчеркивается, что данное подразделение призвано осуществлять защиту репутации Европарламента, а также оперативно реагировать не "фейковые" новости, которые будут в дальнейшем появляться в средствах массовой информации, передает РИА "Новости".

Известно, что главой этой структуры назначена Маржори Ван Ден Броке, которая до настоящего момента находилась на посту заместителя официального представителя ЕП.





