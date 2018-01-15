В понедельник, 15 января, власти Нигерии вызвали посла Соединенных Штатов Америки. Данная мера связана с недавним грубым высказыванием американского лидера Дональда Трампа о "странах-гадюшниках".

Согласно некоторой информации, посол Стюарт Саймингтон должен прибыть на встречу с министром иностранных дел Нигерии Джеффри Ониимой, передает издание Punch.

Напомним, в ходе совещания по иммиграции с сенаторами президент США Дональд Трамп позволил себе высказаться в крайне жесткой форме о странах третьего мира. Он назвал некоторые государства, в частности Гаити, Сальвадор и некоторые африканские страны, "вонючими дырами". Впоследствии политик заявил, что не употреблял этих слов.