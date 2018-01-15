Появилась информация о массовом бунте в воюющих в Донбассе частях ВСУ

Военнослужащие ряда подразделений Вооруженных сил Украины, дислоцированных в зоне конфликта в Донбассе, открыто отказались подчиняться своим командирам. Об этом сообщил замглавы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

По словам Басурина, поводом для массового бунта стало сокращение денежного довольствия. Разведка самопровозглашенного государства выяснила, что младший командный и рядовой состав ВСУ не получает положенных ему надбавок. Солдат и офицеров лишают выплат по причине нехватки средств у украинского государства, приводит слова Басурина агентство «Новороссия».

Ранее в понедельник сообщалось о том, что в Киеве назвали условия «зачистки» Донбасса армией Украины.