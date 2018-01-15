Истребители Британии поднялись в воздух после сигнала о приближении самолетов РФ

Сегодня истребители ВВС Великобритании были подняты в воздух после сигнала о приближении "российских самолетов". Об этом в понедельник, 15 января, сообщили в пресс-службе министерства обороны страны.

Подчеркивается, что на сигнал отреагировали на авиабазе ВВС Лоссимут в Шотландии. Уточняется также, что детальной информации предоставлено не будет вплоть до полоного окончания миссии, передает РИА "Новости".

Отметим, что истребители Соединенного Королевства уже не первый раз стремительно поднимаются в воздух, чтобы сопроводить российские военные летательные аппараты, которые приближаются к британским границам.

В Минобороны РФ утверждают, что ВКС осуществляют свои перелеты исключительно в рамках международных правил и никогда не нарушают границ.