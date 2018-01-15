Папа Римский признался, что боится ядерной войны

Папа Римский Франциск сделал в рамках своего перелета из Рима в Чили крайне важное заявление. Понтифик признался представителям средств массовой информации, что очень сильно боится ядерной войны.

Священнослужитель заявил, что в настоящий момент мир находится "на пределе". По мнению Папы Римского для старта войны сейчас достаточно "какого-нибудь происшествия", которое может привести к чудовищным последствиям. Об этом понтифик сообщил после демонстрации фотографии, на которой запечатлены последствия бомбардировки Нагасаки, состоявшейся в 1945 году, передает портал "Газета.Ru" данные агентства ANSA.

Папа также призвал все страны мира как можно скорее выйти на путь ядерного разоружения и полного уничтожения данного типа оружия.