Спецслужбы РФ и США общаются стихами Державина

Сотрудники ФСБ благодаря информации, полученной от коллег из ЦРУ, предотвратили серию терактов, планировавшихся перед новогодними праздниками в Санкт-Петербурге.



Раньше такое чекистам не могло присниться даже в дурном сне: президент России попросил президента США передать слова благодарности директору и оперативным сотрудникам ЦРУ. И это сделал не Горбачёв, не Ельцин, а Путин. Полученная от ЦРУ информация оказалась достаточной для обнаружения, розыска и задержания преступников. В разговоре с Трампом Путин отметил, что «российские спецслужбы при получении информации, касающейся террористических угроз в отношении США и их граждан, безусловно и незамедлительно передадут её американским коллегам по партнёрским каналам».



Financial Times сочла публичную благодарность попыткой снизить накал в «шпионской истерии», как назвал Путин скандал вокруг российского вмешательства в американские выборы.



Сейчас информационная война ведётся в основном с помощью Интернета, считает ветеран российских спецслужб подполковник в отставке Валерий Павлович Чистяков. Его успешно используют и экстремисты. Вот что отмечает влиятельная газета The Telegraph: «Террористы осуществляли переписку через мессенджер Telegram из-за его надёжной шифровки». Но бороться с различными мессенджерами бесполезно. Тут же появятся новые. Но иметь к ним пароли, чтобы контролировать общение террористов и экстремистов спецслужбам жизненно необходимо.



А как контактируют между собой разведки? Оказывается, между российскими и американскими спецслужбами работает партнёрский канал связи. Созданный ещё советскими и американскими разведслужбами канал коммуникации – зашифрованная телефонная линия – носил неофициальное название «канал Гаврилова». По одной из версий, название произошло от имени русского поэта Гавриила Державина. Видимо, ключ к расшифровке сообщений содержался в его стихах.





