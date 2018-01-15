Киев перебросил в Донбасс иностранных снайперов для отстрела ВСУ и националистов

В зону конфликта в Донбассе прибыли иностранные снайперы, которых украинские власти планируют использовать в провокационных целях. Соответствующее заявление распространила Народная милиция ЛНР.

Разведка самопровозглашенного государства выяснила, что наемникам поставлена задача вести огонь по позициям ополченцев, передает агентство «Новороссия». Кроме того, снайперы должны обстрелять подразделения Вооруженных сил Украины и националистов для последующего обвинения ЛНР в преступлениях. В Народной милиции заявили, что данные провокации будут приурочены к очередным переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе, которые состоятся на этой неделе.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко предсказал возобновление боевых действий на востоке Украины.