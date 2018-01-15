Виталий Кличко рассказал о катастрофической ситуации в Киеве

В Киеве сложилась катастрофическая ситуация, поскольку почти 90% подземных коммуникаций столицы изношены и требуют замены, заявил мэр города Виталий Кличко. На это необходимы большие финансовые ресурсы.

Как сказал Кличко в эфире одного из телеканалов, мы видим что на земле, но не видим состояние коммуникаций. По его словам, столичная власть начала разработку концепции развития теплоэнергетического комплекса на 10 лет, где предусмотрена модель комплексного финансирования из государственного и городского бюджетов, а также за счет средств инвесторов.