В Грецию не может вылететь российский самолет из-за забастовки

Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила о задержке на три часа рейса, вылетающего из аэропорта Шереметьево в Афины в понедельник из-за забастовки авиадиспетчеров в Греции. Более 20 рейсов в аэропортах Москвы задержали или отменили

"Изменено время вылета рейса SU2110/2111 Шереметьево – Афины – Шереметьево, время расписания - 09.05/14.20, планируемое время вылета - 12.25/ 17.40", - говорится в сообщении.

На днях в Греции уже прошла забастовка сотрудников общественного транспорта, моряков и врачей. Завтра будут бастовать работники метро, водители автобусов, трамваев и троллейбусов.

Ранее сообщалось, что в московских аэропортах задержаны и отменены более 20 рейсов.

Напомним, власти Греции вводят налог для туристов, с отдыхающих начнут взимать сбор с 1 января следующего года. Об этом проинформировали в Ассоциации туроператоров России. Заплатить можно будет при заселении или выезде из отеля.