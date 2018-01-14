В Грецию не может вылететь российский самолет из-за забастовки
14 января 2018, 22:58 [ «Аргументы Недели» ]
Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила о задержке на три часа рейса, вылетающего из аэропорта Шереметьево в Афины в понедельник из-за забастовки авиадиспетчеров в Греции.
"Изменено время вылета рейса SU2110/2111 Шереметьево – Афины – Шереметьево, время расписания - 09.05/14.20, планируемое время вылета - 12.25/ 17.40", - говорится в сообщении.
На днях в Греции уже прошла забастовка сотрудников общественного транспорта, моряков и врачей. Завтра будут бастовать работники метро, водители автобусов, трамваев и троллейбусов.
Ранее сообщалось, что в московских аэропортах задержаны и отменены более 20 рейсов.
Напомним, власти Греции вводят налог для туристов, с отдыхающих начнут взимать сбор с 1 января следующего года. Об этом проинформировали в Ассоциации туроператоров России. Заплатить можно будет при заселении или выезде из отеля.