Спортивный судья умер после удара легкоатлетическим ядром

В чешской Праге на молодежных соревнованиях по легкой атлетике один из спортивных арбитров, работавших на турнире, погиб. Один из молодых участников неудачно толкнул ядро массой шесть килограммов.

Арбитр упал на землю, к нему тут же подоспела медицинская помощь. Пытаясь привести судью в чувство, врачи использовали дефибриллятор. Но спасти человека с проломленной грудной клеткой им не удалось. Судья скончался на месте, не приходя в сознание. После трагедии соревнования были немедленно прекращены.

Инцидент расценили как непреднамеренное убийство, ведется расследование.