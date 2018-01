Запертого в холодильнике британского мясника спас батон колбасы

Британский мясник, 70-летний Крис МакКейб из графства Девон смог освободиться из холодильника, в котором случайно оказался заперт, с помощью крупной замороженной черной кровяной колбасы сорта Black pudding.

Крис, несмотря на свои годы, продолжает работать в мясной лавке. На первый взгляд безопасная работа, могла стать причиной его смерти. Мужчина оказался заперт в морозильнике из-за захлопнувшейся сквозняком двери. Температура в помещении была -20°C. МакКейб расколол лед вокруг замка превратившемся в камень замороженным батоном колбасы и вышел на свободу.

Благодаря истории своего чудесного спасения мужчина попал в западные новостные издания.

