Опубликовано видео горящей нефти на месте крушения иранского танкера

Огромное горящее пятно нефтепродуктов, образовавшееся на поверхности Восточно-Китайского моря после крушения иранского танкера, сняли на видео с высоты птичьего полета. Вертолет с нефтяниками рухнул в Аравийское море

Все члены экипажа иранского танкера "Саньчи", который столкнулся с сухогрузом в Восточно-Китайском море, признаны погибшими. После столкновения корабль загорелся, спасателям удалось найти на борту судна тела лишь трех из 32 членов экипажа. В воскресенье танкер затонул после очередного взрыва на борту, полностью погрузившись под воду. На поверхности осталось гигантское масляное пятно и обломки судна.

Представитель специальной рабочей группы ВМС Ирана Мохаммад Ростад заявил, что все моряки на борту танкера погибли практически сразу из-за взрыва и выхода токсичных газов. На судне находились 30 граждан Ирана и два гражданина Бангладеш.

Видеоролик опубликовал телеканал RT.