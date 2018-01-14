Сирийские военные нашли в провинции Хама древнюю византийскую мозаику
14 января 2018, 19:13 [ «Аргументы Недели» ]
На востоке провинции Хама военнослужащие сирийской армии во время разминирования поселения Акрибат обнаружили древнейшую мозаику на площади около пятидесяти квадратных метров.
Найденное мозаичное панно размером 7 на 7 метров принадлежит византийскому периоду, сообщает агентство SANA.
Специалисты уже работают над расчисткой и извлечением уникальной мозаики. Акрибат готовится к возвращению мирных граждан.