Минздрав Украины назвал основную причину психических расстройств граждан

Подведены итоги 2016 года по уровню психических расстройств среди украинских граждан. По этому показателю Украина занимает лидирующее место в антирейтинге европейских стран.

В 2016 году на Украине зарегистрировали более 700 тысяч случаев подобных заболеваний. Проблемы в основном возникают из-за большого количества употребления низкокачественного алкоголя и иных психотропных препаратов и наркотических веществ, сообщает Газета.Ру

Вторые по распространенности случаи психических отклонений связаны с повреждениями мозга либо церебральной дисфункцией, которая, в свою очередь, провоцирует развитие деменции и болезнь Альцгеймера. Количество людей с этими недугами в 2016 году равнялось 268 646 пациентам.

Топ-3 замыкает группа с умственной отсталостью всех степеней (примерно 230 тысяч заболевших). Далее идут те, кто страдает шизофренией и депрессией, люди, испытывающие различные фобии и тревогу.