Глава американского бюро по делам беженцев уходит в отставку

Саймон Хеншоу, который является главой бюро по делам населения, беженцев и миграции госдепартамента США, объявил об уходе в отставку. Согласно последней информации, политик покинет пост в ближайшие дни.

По словам Хеншоу, его уход связан исключительно с личными причинами и желанием перейти на новое место. Он подчеркнул, что привык получать новую должность каждые два или три года, передает агентство Reuters.

Госдеп подтвердил сообщение об отставке Саймона Хеншоу и добавил, что данное решение никак не связано с деятельностью президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, передает "Росбалт". Напомним, ранее американский лидер назвал "гадюшниками" некоторые страны Латинской Америки и Африки. Интересно, что Хеншоу долго был дипломатом в Гондурасе и Сальвадоре, которые президент также упомянул в своем грубом высказывании.