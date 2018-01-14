В Госдуме прокомментировали слова украинского генерала о кораблях в Крыму

В Госдуме прокомментировали слова украинского генерала о том, что в украинских кораблях, находящихся в Крыму, могут находиться подрывные устройства. Ранее РФ заявила о готовности передать суда Украине.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что эти сообщения являются всего лишь "очередной глупостью". Он подчеркнул, что с российской стороны никакого злого умысла нет и добавил, что подобные намерения следует рассматривать исключительно как "жест доброй воли" РФ, передает РИА "Новости".

Депутат также заметил, что Россия отдает исключительно ту технику, которая в настоящий момент непригодна. Он уточнил, что в стране есть более современные вооружения. "Заберите ненужное", – резюмировал Швыткин.