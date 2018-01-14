Житель США лишил жизни собственную мать из-за сломанных наушников
14 января 2018, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]
Житель Соединенных Штатов Америки жестоко расправился с собственной матерью из-за сломанных наушников. Согласно последней информации, сотрудникам полиции штата Калифорния уже удалось арестовать убийцу.
Выяснилось, что 68-летняя женщина услышала крики из комнаты своего 28-летнего сына. Мать решила узнать, что произошло и зашла в помещение, где мужчина играл на компьютере. Как уточняет Fox News, между родственниками произошел конфликт, во время которого и были сломаны злополучные наушники.
Разъяренный владелец устройства счел, что в поломке виновата мама и выстрелил ей в голову. Пожилая дама скончалась в больнице. Она получила травму, несовместимую с жизнью.
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