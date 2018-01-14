Бывший аналитик ЦРУ Рэймонд Макговерн сделал важное заявление о вмешательстве в выборы в США. По словам эксперта, у него есть информация о том, кто действительно пытался повлиять на избирательный процесс в 2016 году.

Макговерн подчеркнул, что речь идет о спецслужбах, в частности о ФБР. Специалист отметил, что подтверждает это переписка контрразведчика бюро Питера Стржока с его подругой и коллегой Лизой Пейдж, передает портал Consortiumnews.com. В беседе можно увидеть утверждение сотрудника ФБР о том, что он способен применить свое влияние, чтобы "защитить" США от Дональда Трампа.

В статье также подчеркивается, что Агентство национальной безопасности так и не смогло продемонстрировать доказательства вмешательства России в выборы в США.

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