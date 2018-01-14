Машина с российскими номерами была забросана камнями на территории Польши

На территории Польши произошел вопиющий инцидент. Согласно последней информации, злоумышленники забросали камнями автомобиль с российскими номерами, принадлежащий жительнице Калининградской области.

Владелица машины Екатерина Молодцова на своей страничке в социальной сети Facebook сообщила, что происшествие случилось в самом центре Гданьска. Уточняется, что женщина прибыла в Польшу вместе со своей матерью и маленькой дочкой. Семья остановилась в апартаментах, рядом с которыми и была припаркована машина.

Молодцова вчера утром вышла, чтобы прогреть автомобиль, когда внезапно из окна третьего этажа начали падать камни. Подчеркивается, что булыжники пробили стекла транспортного средства, в котором сидел ребенок. Уточняется также, что сотрудники полиции прибыли на место происшествия довольно быстро, однако не пожелали разговаривать на русском языке. Впоследствии полицейские и страховой агент поднялись в квартиру, из которой бросали камни, и выяснили, что в ней никого нет. Злоумышленники остались безнаказанными.

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