Американский эсминец вышел из акватории Черного моря

Из акватории Черного моря в воскресенье вышел американский ракетный эсминец USS Carney. Согласно последней информации, фотографии корабля удалось сделать неподалеку от берегов Турции.

Эти данные предоставил твиттер-аккаунт Yoruk Isik, администраторы которого публикуют сообщения о пересечении военных судов пролива Босфор.

Известно, что USS Carney вошел в акваторию Черного моря 5 января текущего года. 12 января эсминец принял участие в совместных учениях с украинской морской авиацией. Подчеркивается, что целью данных тренировок была отработка взаимодействия военных в соответствии с ключевыми стандартами Североатлантического альянса, передает сегодня РИА "Новости".

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