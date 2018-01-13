В Киеве радикалы «заковали» Российский центр науки и культуры

В Киеве радикалы обмотали цепью ворота Российского центра науки и культуры и закрыли их на замок. На стену была приклеена небольшая листовка, на которой написано «Смерть России!»

Инцидент произошел в субботу утром. В пресс-службе управления полиции в Киеве сообщили, что на место «выезжала охрана, зарегистрировали в Едином журнале учета в районном управлении», сообщает РИА Новости.

Члены группировки «Черный Комитет» утверждают, что центр, проводя курсы русского языка и организовывая поездки украинских детей в Россию, занимается антиукраинской пропагандой.

Смотрите также: Советский многоразовый космический челнок сделали в США