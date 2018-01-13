Редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж заинтриговал новым сообщением

Основатель сайта WikiLeaks (Викиликс) журналист Джулиан Ассанж, получивший гражданство Эквадора, заинтриговал пользователей соцсети Twitter, разместив сообщение не словами, а в виде шахматной комбинации.

Пользователи Twitter пытаются понять, что может означать опубликованное в микроблоге сообщение Ассанжа, укрывающегося с 2012 года в эквадорском посольстве в Лондоне. Никаких комментариев к таинственному посланию редактор "Викиликса" не сделал.

Несколько дней назад Джулиан Ассанж получил гражданство Эквадора. Ассанж внесен в гражданский реестр Эквадора под своим индивидуальным номером, пишут западные СМИ.









Глава эквадорского МИД Мария Эспиноса сообщила что Эквадор продолжит защищать Ассанжа как страна, уважающая права человека. Из иностранных СМИ стало известно, что основатель WikiLeaks отличается неопрятностью. Он ест руками, вытирает руки о брюки. Сотрудники посольства Эквадора заметили, что он не соблюдает правила гигиены и дурно пахнет.

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