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США включили соцсеть «ВКонтакте» в список пиратских ресурсов

13 января 2018, 08:26 [ «Аргументы Недели» ]

США включили соцсеть «ВКонтакте» в список пиратских ресурсов

Власти США включили российскую социальную сеть «ВКонтакте» в список пиратских ресурсов. В списке, который составляет министерство торговли США, собраны крупнейшие мировые ресурсы, которые  нарушают права интеллектуальной собственности. Соцсеть «ВКонтакте» попала туда не впервые.

В сообщении американского минторга говорится: «Большинство успешных соцсетей делают это так, чтобы не содействовать нарушению авторских прав. «ВКонтакте» продолжает оставаться ресурсом, нарушающим авторские права других правообладателей, с которыми у компании нет контрактов».

Всего в списке министерства торговли США оказались 25 ресурсов разных стран мира, среди которых cайт крупнейшего китайского интернет-магазина taobao.com, который принадлежит Alibaba Group.

Как отметили в США, «доклады "ВКонтакте" о том, что компания предпринимает шаги по борьбе с пиратством, вселяют надежду».
В 2016 году Mail.ru Group, которой принадлежит «ВКонтакте», для получения доступа к лицензионному музыкальному и видео-контенту подписала партнерские договоры с тремя международными правообладателями музыкальной продукции: Universal Music Group, Warner Music Group и Sony Music Entertainment. Благодаря этому, тогда судебные споры с правообладателями были урегулированы.

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