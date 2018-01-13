Пушков считает заявление Гройсмана о возврате Крыма признаком небольшого ума

Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков считает заявление украинского премьер-министра Владимира Гройсмана о том, Украина примет флот вместе с Крымом, признаком небольшого ума.

Гройсман, комментируя предложение президента РФ Владимира Путина вернуть Украине военную технику из Крыма, заявил, что Киев готов в ближайшее время принять и флот, и Крым.

"Гройсман неудачно пошутил: Киев не готов никого принять - нет ни денег, ни кредитов, в казне - 5 млрд., а надо отдавать 38. Наглость, говорят, второе счастье, но в этом случае скорее признак небольшого ума", - написал российский политик в Тwitter.

Раскритиковали заявление украинских властей и в Крыму. Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель считает, что главе украинского правительства вероятно, нужно сходить и провериться, нормальный он человек или нет. "На сегодняшний день, на мой взгляд, на Украине собрались Гройсман и иже с ним люди, которые должны находиться в психбольнице", — высказал свое мнение Гемпель.

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