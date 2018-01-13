Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель ответил на предложение украинского премьера Владимира Гройсмана "вернуть" Крым Украине вместе с военной техникой.

Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что Россия готова вернуть Украине ее военную технику из Крыма. Гройсман прокомментировал предложение президента РФ. "Встречное предложение президенту России — предлагаю вместе с флотом вернуть Крым. Готовы принять в ближайшее время", - сказал премьер-министр Украины.

По мнению Юрия Гемпеля, главе украинского правительства вероятно, нужно сходить и провериться, нормальный он человек или нет. "На сегодняшний день, на мой взгляд, на Украине собрались Гройсман и иже с ним люди, которые должны находиться в психбольнице", — считает Гемпель.

По словам крымского чиновника, действующая киевская власть не может "выстраивать диалог" и не понимает, что "Крым вошел в состав России и назад никогда не вернется", - передает RT.

Гемпель подчеркнул, что Россия готова к диалогу с Украиной и хочет "выстраивать партнерские и дружеские отношения с сопредельным государством". Но такого желания со стороны Киева не заметно.

"Сказанное Гройсманом — тупиковый разговор. Думаю, они сегодня еще не созрели до того уровня, на котором говорят российские политики", — подчеркнул Гемпель.

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