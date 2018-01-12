Аналитики предсказали поход на Киев разбитого ополчением «Грузинского легиона»

Остатки разгромленного ополченцами «Грузинского легиона» могут присоединиться к протестной кампании, которую организовал в Киеве Михаил Саакашвили. Такой вариант не исключили эксперты, следящие за ситуацией вокруг скандального подразделения.

«Грузинский национальный легион» в последнее время стал одним из главных ньюсмейкеров Украины. Все началось с сообщения о том, что подразделение, воевавшее на стороне Киева в Донбассе, понесло рекордные потери в декабрьских боях с ополченцами. Наемники попали под артиллерийский обстрел. В результате количество погибших и раненых составило более десяти человек.

«Легионеры» обвинили в случившемся командование 54-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины и сообщили о том, что выходят из состава формирования. Это заявление вызвало скандал. В ВСУ в ответ на него поспешили заверить общественность в том, что никакого «Грузинского легиона» никогда не существовало.

Информация, опубликованная в интернете, свидетельствует о том, что военные слукавили. Из многочисленных сообщений СМИ следует, что подразделение грузинских наемников действует на Украине уже несколько лет.









История «легиона» началась в 2014 году, когда перебравшийся на Украину Михаил Саакашвили призвал грузинских бойцов, воевавших в Южной Осетии и Абхазии, объединиться против ополчения народных республик Донбасса. «Легион» стал первым иностранным подразделением в составе 54-й бригады. Ни одной значимой победы наемники за время участия в конфликте не одержали.









Грузинский аналитик Вахтанг Маисая в разговоре с изданием «Взгляд» отметил, что выход «легионеров» из бригады является «серьезной военной авантюрой». Эксперт обвинил наемников в том, что они подорвали дисциплину в украинской армии, создав прецедент неподчинения командирам.

Маисая предрек, что остатки подразделения присоединятся к протестной кампании, которую организовал в Киеве Михаил Саакашвили. Украинский политолог Михаил Погребинский также не исключил этот вариант. По мнению эксперта, бывший президент Грузии может попытаться использовать наемников в своем противостоянии с властями Украины.









При этом Погребинский считает, что поддержка «Грузинского легиона» Саакашвили не поможет. Политолог отметил, что протесты в украинской столице скоро сойдут на нет, так как Запад в них больше не заинтересован.