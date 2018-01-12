Трамп сделал крайне грубое заявление в адрес мигрантов

Американский лидер Дональд Трамп в рамках встречи с конгрессменами сделал крайне грубое заявление в адрес мигрантов. В Белом доме не отрицают, что президент действительно высказался очень жестко.

Группа сенаторов пыталась предложить главе США новое соглашение, которое касается мигрантов из стран Африки, Гаити и Сальвадора. Трамп, однако, был категоричен и заявил, что его стране не нужны приезжие из "грязных дыр", передает издание Politico.

Политик также заявил, что Штаты должны впускать в свою страну мигрантов из принципиально других государств, например, из Норвегии. В администрации президента отметили, что Дональд Трамп произнес эти слова, поскольку борется за интересы американского народа.