Пентагон собирается использовать ботов для влияния на пользователей соцсетей

Армия США планирует использовать ботов для мониторинга постов в мировых социальных сетях и влияния на их пользователей. Американские военные разместили соответствующий тендер на разработку программного обеспечения.

В документе говорится, что боты смогут переводить материалы (аудио-, видеозаписи, фотографии и прочее), опубликованные на иностранном языке. Среди языков будут: арабский, французский, пушту, фарси, урду, русский и корейский.

Кроме того, программа должна будет анализировать сегменты аудитории путем изучения разговорных выражений, а также принятых в соцсетях сленга, сокращений и пиктограмм.

Как сообщает телеканал RT, анализ того, имеет ли пост позитивную, нейтральную или негативную окраску, будет проводиться автоматически. Также будет рассчитываться возможное влияние, которое можно оказать на определенную аудиторию с помощью изученных данных.