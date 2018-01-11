Как быть Казахстану, если Нацфонд страны арестован многими судами

Международные суды один за другим арестовывают средства казахстанского Национального фонда. При этом победить представителям страны в судебных инстанциях становится все сложнее и сложнее.

В конце 2017 года стало известно о том, что 22 миллиарда долларов средств Национального фонда Казахстана заморожены по решению суда Бельгии. Деньги Казахстана находились в Bank of New York Mellon. Такое решение было принято в связи с иском молдавского бизнесмена Анатолия Стати и его компаний, который был подан против правительства республики, сообщает автор статьи "Новой газеты". Стати считает, что инвестиции, вложенные им и его семьей в казахстанские предприятия, были незаконно отобраны правительством Казахстана, из-за чего ему нанесен ущерб в четыре миллиарда долларов. В 2013 году арбитражный суд Стокгольмской торговой палаты посчитал, что Казахстан нарушил Договор об энергетической хартии и присудил семье Стати 500 миллионов долларов. Когда эти деньги выплачены не были – Стати пошел еще дальше и добрался до средств Нацфонда, которые хранились за рубежом.

Отмечается, что хозяин Национального фонда - Нурсултан Назарбаев, именно он и подконтрольные ему министры принимают решение, куда и что пойдет из этих денег.

На Стати в настоящий момент начата серьезная атака – как судебная, так и информационная. Казахстан подал в федеральный суд в США гражданский иск против Стати и двух компаний его семьи (слушания планируются в 2018 году). А самого бизнесмена Минюст называет преступником.

Стати на заявления Минюста об обжаловании решения о заморозке дал ответ: 5 января суд Амстердама сохранил арест акций близкого к казахстанским властям фонда «Самрук-Казына» в голландской компании KMG Kashagan B.V. на сумму 5,2 миллиарда долларов.

"Сейчас нужно провести срочную оценку того, что выгоднее: судиться со Стати или отдать ему заявленный ущерб — а потом, исходя из этого, оперативно принять решение", - сказал политолог Айдос Сарым журналистам "Новой газеты". Как только получится освободить замороженные миллиарды, надо срочно отозвать их из западных банков и разместить на счете правительства в Центральном банке Казахстана, считает он.