В Виннице суд принял решение об отправке на принудительное психиатрическое лечение мужчину, разобравшего у себя дома электроприборы и газовый котел. Он был уверен, что его жилище отапливается российским газом.

Мужчина не спал и не ел пять суток подряд, вынес все вещи из дома, пытался скурить свои документы на дворе, а потом заявил, что вокруг одни "сепаратисты". Он даже пытался сорвать с отца красную рубашку, утверждая, что этот цвет "от дьявола".

Специалисты признали его больным, отметив, что его поведение представляет опасность для окружающих.