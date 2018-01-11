Житель Украины разобрал отопление в доме из-за "российского газа"
11 января 2018, 17:43 [ «Аргументы Недели» ]
В Виннице суд принял решение об отправке на принудительное психиатрическое лечение мужчину, разобравшего у себя дома электроприборы и газовый котел. Он был уверен, что его жилище отапливается российским газом.
Мужчина не спал и не ел пять суток подряд, вынес все вещи из дома, пытался скурить свои документы на дворе, а потом заявил, что вокруг одни "сепаратисты". Он даже пытался сорвать с отца красную рубашку, утверждая, что этот цвет "от дьявола".
Специалисты признали его больным, отметив, что его поведение представляет опасность для окружающих.