Захарченко предупредил о скором возобновлении полномасштабной войны в Донбассе

На востоке Украины в скором времени могут возобновиться полномасштабные боевые действия. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Руководитель самопровозглашенного государства отметил, что в настоящее время в зоне конфликта сложилась предбоевая ситуация, передает агентство «Новороссия». По мнению Захарченко, Киев не отказался от силового варианта решения проблемы Донбасса и намерен снова развязать войну.

Конфликт на востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Ранее в четверг сообщалось, что дислоцированные в Донбассе армейские подразделения понесли новые потери в столкновениях с ополченцами.