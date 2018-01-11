Властям Украины следует признать русский язык украинской культурной собственностью. Украина должна взять русский язык под свой контроль и оградить русскоязычное население страны от России.

Такое мнение озвучил известный писатель Андрей Курков. По его мнению, в рамках украинской Национальной академии наук может быть создан Институт русского языка, чтобы "работать над созданием русскоязычной Украины уже как собственного явления, а не как части общего "русского мира" за пределами России", передает РИА Новости.

По мнению Куркова, "украинский русский язык" должен стать инструментом борьбы против "самодержавия и всего того, что сегодня ассоциируется с русским миром и российским правящим классом".