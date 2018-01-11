В Тунисе на улицы выведены войска для подавления протестов

В Тунисе третью ночь подряд продолжались протесты против мер правительства по жесткой экономии, полиция использовала против протестующих слезоточивый газ. Пострадали десятки сотрудников служб безопасности.

Акции протеста коснулись, среди прочих, и туристических курортов. Демонстранты требуют от правительства отказаться от бюджета 2018 года, который оппозиционные группы называют несправедливым. Они также выступают за более высокие социальные выплаты для малообеспеченных семей. Кроме того, в новом году в стране выросли цены на ряд товаров и налоги, что также вызвало недовольство. Более 200 человек в результате акций протестов арестованы.

В город Тала возле алжирской границы ввели войска после того, как протестующие сожгли здание национальной службы безопасности, вынудив полицию уйти из города.

На популярном у туристов острове Джерба 9 января неизвестные кидали зажигательные бомбы в здание еврейской школы. На острове исторически проживает еврейская община.