Сенатор Косачёв раскритиковал основную версию Польши о крушении Ту-154
11 января 2018, 11:42 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв раскритиковал основную версию Польши о крушении самолёта Ту-154 в 2010 году под Смоленском. По словам сенатора, принять выводы польской комиссии о крушении польского борта номер 1 невозможно.
"Происходящее сейчас в Польше носит характер внутриполитической борьбы. Нынешняя польская власть продолжает атаковать предыдущую. Заключение польской комиссии не имеет никакого отношения к расследованию этой трагедии по существу", - пояснил сенатор в интервью RT.
По мнению Косачёва, любая появляющаяся новая информация должна передаваться в соответствующие рабочие группы.
Косачёв назвал неэтичными попытки политизировать трагедию, случившуюся с самолётом бывшего президента Польши Леха Качиньского.
"Выводы польской комиссии ничем, кроме политики, а точнее — политиканства, я назвать не могу", — подчеркнул сенатор. Комиссия Министерства обороны Польши приняла выводы международного эксперта о том, что на борту произошло несколько взрывов.
В августе Следственный комитет России заявлял, что никаких признаков воздействия на самолёт взрывчатых веществ не обнаружено.
Крушение самолета Ту-154 произошло 10 апреля 2010 года при заходе на посадку под Смоленском. В результате авиакатастрофы погибли все 96 пассажиров, в том числе президент Польши Лех Качиньский, его супруга, высокопоставленные чиновники.