Сенатор Косачёв раскритиковал основную версию Польши о крушении Ту-154

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв раскритиковал основную версию Польши о крушении самолёта Ту-154 в 2010 году под Смоленском. По словам сенатора, принять выводы польской комиссии о крушении польского борта номер 1 невозможно. В Польше версию о взрыве на президентском Ту-154 в 2010 году признали основной

"Происходящее сейчас в Польше носит характер внутриполитической борьбы. Нынешняя польская власть продолжает атаковать предыдущую. Заключение польской комиссии не имеет никакого отношения к расследованию этой трагедии по существу", - пояснил сенатор в интервью RT.

По мнению Косачёва, любая появляющаяся новая информация должна передаваться в соответствующие рабочие группы.

Косачёв назвал неэтичными попытки политизировать трагедию, случившуюся с самолётом бывшего президента Польши Леха Качиньского.

"Выводы польской комиссии ничем, кроме политики, а точнее — политиканства, я назвать не могу", — подчеркнул сенатор. Комиссия Министерства обороны Польши приняла выводы международного эксперта о том, что на борту произошло несколько взрывов.

В августе Следственный комитет России заявлял, что никаких признаков воздействия на самолёт взрывчатых веществ не обнаружено.

Крушение самолета Ту-154 произошло 10 апреля 2010 года при заходе на посадку под Смоленском. В результате авиакатастрофы погибли все 96 пассажиров, в том числе президент Польши Лех Качиньский, его супруга, высокопоставленные чиновники.