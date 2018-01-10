Украина заканчивает строительство первой солнечной электростанции в Чернобыле

Украина готовится запустить собственную первую солнечную электростанцию на территории Чернобыля. Мощности генераторов хватит для обеспечения потребностей среднего поселения.

Солнечная установка мощностью 1 мегаватт должна заработать в течение нескольких недель, рассказал глава украинско-немецкой компании Solar Chernobyl Евгений Варягин.По его словам, она находится всего в ста метрах от нового саркофага, которым накрыли взорвавшийся реактор Чернобыльской АЭС, сообщает AFP.

Компания потратила более миллиона евро на этот проект, он содержит 3800 солнечных панелей на площади размером в 1,6 гектара. Инвесторы рассчитывают, что электростанция сможет окупить себя за 7 лет.