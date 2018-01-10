Митингующие перекрыли дороги на границе Польши и Украины

Активисты во Львовской и Волынской областях Украины перекрыли дороги возле пропускных пунктов на границе с Польшей из-за изменений норм на беспошлинный провоз товаров на Украину. ​

Акции проводятся возле пунктов Шегини — Медика, Рава — Русская — Гребенное, а также в селе Росновка в 10 километрах от пункта пропуска Краковец-Корчева.

Согласно новым правилам, товары на сумму до 500 евро и весом не более 50 кг могут ввозиться на территорию Украины беспошлинно в ручном или сопровождаемом багаже. Норма действует для тех, кто отсутствовал на Украине более суток и въезжает в страну не чаще 1 раза в течение 72 часов. При более частом въезде без налогов можно ввезти товары на сумму только до 50 евро.

Отметим, ограничение существовало и раньше, 150 евро была стоимость одной посылки, а количество отправлений не ограничивалось.