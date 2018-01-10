Украину заподозрили в подготовке новой масштабной провокации в Донбассе

Власти Украины готовят новую масштабную провокацию в Донбассе, в ходе которой будет сбит американский беспилотник Global Hawk. Об этом заявил заместитель главы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

Разведка ополченцев выяснила, что во время последнего разведывательного полета дрона украинские военные провели тренировку по поиску и обстрелу данной воздушной цели. В Донецке предположили: киевские силовики собираются сбить аппарат, чтобы затем обвинить в его уничтожении самопровозглашенную республику. Если это произойдет, повторится сценарий 2014 года, когда Украина сбила малайзийский Boeing, процитировала Басурина «Русская весна».

Ранее сообщалось, что американский беспилотник Global Hawk провел многочасовую разведку в небе над Донбассом.